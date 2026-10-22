Sabrina Carpenter, Katy Perry en Oprah Winfrey eren Dolly Parton

Diverse beroemdheden, onder wie Sabrina Carpenter, Katy Perry, Oprah Winfrey en Julia Roberts hebben woensdagavond een eerbetoon aan countryzangeres Dolly Parton gebracht. Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de Country Music Association Awards in Nashville, waar Parton in augustus overleed.

Carpenter roemde Parton onder meer om haar vriendelijkheid en liefde, waar ze volgens haar bij velen om bekendstond. "Ik denk dat Dolly een van de weinige mensen op aarde was waar iedereen het universeel over eens kon zijn, wat volgens mij heel bijzonder is voor een artiest", zei de zangeres. Vakgenoot Perry benoemde op haar beurt Partons "buitengewone vrijgevigheid". Volgens haar had de Amerikaanse zangeres "het vermogen om alle mensen uit alle lagen van de bevolking, met verschillende politieke overtuigingen en seksuele geaardheden samen te brengen. Ze keek voorbij die labels, omdat ze de menselijkheid in iedereen zag".

Winfrey bewonderde de zangeres naar eigen zeggen om haar doorzettingsvermogen en authenticiteit. "Zij vertegenwoordigde voor mij de essentie van 100 procent jezelf zijn. Altijd authentiek, en ik hield gewoon van haar om die reden", zei de presentatrice. Roberts, die met Parton samenwerkte in de film Steel Magnolias, deelde een soortgelijke boodschap. "Ze was echt een stralend voorbeeld van hoe belangrijk het is om te onthouden wie je bent, waar je vandaan komt en wat het betekent om aardig te zijn. We houden van haar."

Parton overleed op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker. Ze zong grote hits als I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 en Islands in the Stream.