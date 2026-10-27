NPO wilde NTR niet dwingen tot verzorgen songfestivalinzending

De NPO heeft de NTR bewust niet opgedragen om de Nederlandse songfestivalinzending voor 2027 te verzorgen. Dat zegt NPO-bestuursvoorzitter Jet de Ranitz nadat de publieke omroep besloot om volgend jaar toch niet naar het muziekevenement te gaan.

"Als we concluderen dat het onderwerp dusdanig gevoelig is dat het voor zulke verdeelde reacties zorgt, vind ik het onverantwoord om een omroep te verplichten de organisatie van 2027 op zich te nemen", aldus De Ranitz.

De NPO was van plan om de songfestivaldeelname door een onafhankelijke groep van experts te laten verzorgen, maar geen enkele omroep wilde daaraan meewerken. Omdat de NTR binnen de huidige mediawet de wettelijke taak heeft om hiaten in de programmering op te vangen, had de NPO die omroep de afgelopen weken kunnen verplichten. Dwingen vindt De Ranitz echter "geen verstandige route". "Dus wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid genomen om uiteindelijk niet deel te nemen."

Als taakomroep was de NTR bij de afgelopen editie wel betrokken bij de uitzendingen, samen met de NOS. De laatste gaat de uitzendingen volgend jaar weer verzorgen.