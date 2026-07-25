Máxima opent officieel WorldPride in Vondelpark Amsterdam

Koningin Máxima heeft zaterdagmiddag in het Vondelpark in Amsterdam WorldPride officieel geopend. Daarmee ging het internationale evenement van start, dat de komende twee weken in het teken staat van zichtbaarheid, emancipatie en mensenrechten van de lhbtiqa+-gemeenschap.

De koningin betrad het podium van het Vondeltheater op het nummer Dancing Queen van ABBA. "Kunnen zijn wie jij bent en houden van wie jij wilt, dat is toch normaal?", vroeg de koningin in haar speech aan het juichende publiek.

"Het is helaas niet vanzelfsprekend, ook niet in Nederland", vervolgde Máxima. "Daarom zijn we hier met elkaar voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid en respect." Ze wenste alle deelnemers van de Pride "geweldige dagen" toe. "Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan."

Dragqueen

Tijdens de toespraak riep iemand in het publiek herhaaldelijk "Free, free Palestine". Volgens een ANP-verslaggever ter plaatse zorgde dat voor reuring onder de aanwezigen. De koningin reageerde niet op de uitroep.

Voorafgaand aan de opening bezocht Máxima het Pride Park en ging ze in gesprek met verschillende organisaties, waaronder de Sport Pride Foundation. Daarnaast was ze bij een optreden van een dragqueen.

WorldPride wordt elke twee jaar in telkens verschillende steden gevierd. Het is de eerste keer dat het mondiale evenement, dat duurt tot en met 8 augustus, in Amsterdam plaatsvindt.