Voetbalster Putellas verlaat FC Barcelona na veertien jaar

BARCELONA (ANP/AFP) - De Spaanse sterspeelster Alèxia Putellas verlaat FC Barcelona na veertien seizoenen. De 32-jarige voetbalster speelde 507 wedstrijden voor de club en heeft het clubrecord met 232 doelpunten.

Putellas won 38 prijzen met Barça, waaronder vier keer de Champions League en tien keer de Spaanse titel. Ze kreeg ook twee keer de Gouden Bal, in 2021 en 2022. Ze werd met Spanje wereldkampioen in 2023.

"De eeuwige aanvoerder sluit haar carrière als speelster van Barça na veertien jaar met het eerste elftal", meldde de club. Putellas wordt door Spaanse media in verband gebracht met een transfer naar de London City Lionesses.

"Ik heb altijd gezegd dat je dit tenue niet met half werk kan verdedigen en ik weet dat ik altijd alles heb gegeven", meldde Putellas op Instagram. "Ik wilde afscheid nemen op mijn top. Nu is dat moment. Het is een perfect verhaal geweest."