LOPIK (ANP) - De voormalige topvrouw van Albert Heijn, Marit van Egmond, is de nieuwe bestuursvoorzitter van de internationale zuivelproducent Royal A-ware. Van Egmond gaf ruim zes jaar leiding aan de supermarktketen, totdat zij in 2025 terugtrad. Ook was ze eindverantwoordelijk voor drogisterijketen Etos en slijterijketen Gall & Gall.

Van Egmond gaat de functie vervullen samen met de huidige topman Jan Anker. Ze volgt Antonio Rodriguez op, die zich binnen het bedrijf gaat richten op het uitbreiden van de activiteiten in Zuid-Europa. De voormalige topvrouw van Albert Heijn zat al in de raad van commissarissen van de zuivelproducent uit Lopik, daar zal ze nu uit terugtreden.

Royal A-ware produceert onder meer kaas en melkpoeder en is bekend van merken als Friesblond en Westzaner. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 4,4 miljard euro en er werken meer dan 5300 werknemers. De zuivelproducent uit Lopik stelt per jaar ruim 250 miljoen kilogram kaas te verkopen.