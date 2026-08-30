Noren trekken weer massaal naar paleis ter ere van Harald

Ook op zondag trekken Noren weer massaal naar het paleis in Oslo ter nagedachtenis aan de vrijdag overleden koning Harald. Op beelden van Noorse media is te zien dat een grote menigte zich op het Slottsplassen verzamelt.

Mensen leggen, net als voorgaande dagen, kaarsen, bloemen en Noorse vlaggetjes op het plein. Ook leggen sommigen er een brief of tekening neer. Op beelden is te zien dat verschillende generaties afscheid nemen van hun vorst. Er zijn veel ouders die hun kleine kinderen meenemen, maar ook oudere generaties bewijzen hun eer aan de overleden koning.

De toestroom kwam op gang na de herdenkingsdiensten van zondagochtend door het hele land. De dienst in de Domkerk in Oslo was openbaar en live op televisie en online te volgen. Mensen verzamelden zich al vroeg in de ochtend in de hoop een plekje te bemachtigen in de kerk. Ook de Noorse premier Jonas Gahr Støre was aanwezig en maakte na afloop bekend dat de uitvaart van de koning over twee weken plaatsvindt. De koninklijke familie was zelf aanwezig bij de kerkdienst in Asker.