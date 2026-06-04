Tom Holland heeft een aanbod om het Amerikaanse comedyprogramma Saturday Night Live te presenteren meerdere keren afgewezen vanwege zijn dyslexie. Dat vertelde de acteur in de podcast Good Hang van Amy Poehler.

De 30-jarige Holland zegt dat hij het idee van het programma geweldig vindt, maar opkijkt tegen het werken met notitiekaartjes waarop presentatieteksten staan. "Ik ben zwaar dyslectisch", aldus de acteur. "Het idee dat ik iets probeer te lezen en dat de woorden veranderen, maakt me doodsbang."

Holland, bekend van zijn rol als Spider-Man, vertelde ook dat hij zich voor scripts en repetities vaak extra moet voorbereiden. Hardop lezen kan volgens hem soms een mentale blokkade veroorzaken.

Belangenorganisaties voor mensen met dyslexie prijzen de openheid van de acteur. Volgens hen helpt zijn verhaal om meer begrip te creëren voor de uitdagingen waar mensen met dyslexie mee te maken kunnen krijgen.