DEN HAAG (ANP) - De vraag naar strooizout is deze week flink toegenomen. Dat zeggen verschillende bouwmarkten en doe-het-zelfbedrijven in Nederland. Consumenten lijken zich in de koude dagen alvast te willen voorbereiden op mogelijke gladheid.

Volgens Intergamma, het bedrijf achter Karwei en GAMMA, is de verkoop in de afgelopen week bijna verdrievoudigd vergeleken met de start van de winterse kou in deze periode vorig jaar. Een woordvoerder van Hornbach laat weten al sinds oktober een toename te zien, met deze week een flinke piek in de verkopen. Praxis meldt via een woordvoerder dat het flink meer strooizout heeft verkocht. "De verkoop ligt tot nu toe 25 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar." Ook Praxis zag de vraag naar strooizout in de afgelopen weken al aantrekken.

Consumenten hoeven niet bang te zijn dat het strooizout begint op te raken. "Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, heeft Intergamma extra strooizout ingekocht", aldus de woordvoerder. Ook Hornbach laat weten dat er zowel online als in de winkels nog genoeg strooizout is.