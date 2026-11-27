ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord en Jerayno Schaken hebben een principeakkoord bereikt over een contractverlenging tot de zomer van 2029. In de nieuwe verbintenis van de 17-jarige aanvaller komt een optie om de overeenkomst met nog een jaar extra te verlengen.

Schaken maakte in september als invaller zijn debuut voor het eerste elftal van Feyenoord met een doelpunt tegen NEC. De Nederlandse jeugdinternational speelde sindsdien onder meer in de Champions League tegen Como en Internazionale en maakte afgelopen zaterdag zijn basisdebuut tegen Excelsior.

"We zijn verheugd dat een toptalent als Jerayno zijn toekomst aan Feyenoord verbindt", zei technisch directeur Dévy Rigaux op de clubsite. "Het ontwikkelen van talentvolle spelers, dat is waar Feyenoord voor staat. Jerayno heeft snel de stap vanuit Feyenoord Academy weten te maken en zijn kans gegrepen."