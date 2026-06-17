Real Madrid haalt transfervrije Portugese middenvelder Silva

MADRID (ANP/AFP) - Real Madrid heeft de Portugese middenvelder Bernardo Silva transfervrij vastgelegd. De 109-voudig international komt over van Manchester City en heeft voor twee seizoenen getekend bij de 'Koninklijke'.

De 31-jarige Silva speelde sinds 2017 460 wedstrijden voor Manchester City. Hij veroverde in negen seizoenen zes keer de landstitel en één keer de Champions League. In april werd zijn aanstaande vertrek uit Manchester al bekend.

Silva is de tweede versterking van de week voor Real Madrid, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde op ruime afstand van FC Barcelona. Maandag werd de komst van verdediger Marc Cucurella al bekend. Ook Oranje-international Denzel Dumfries is dicht bij een transfer naar de club uit de Spaanse hoofdstad.