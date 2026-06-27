Felipe feliciteert Spaanse voetballers na gewonnen WK-duel

Koning Felipe van Spanje heeft vrijdag het Spaanse voetbalelftal aangemoedigd op het WK voetbal. De vorst woonde in Mexico de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay bij en zag zijn landgenoten met 1-0 winnen.

Het Spaanse hof deelde na afloop van het duel foto's van het bezoek. Daarop is te zien dat de koning ook de kleedkamer indook om de voetballers te feliciteren met hun overwinning.

"Ga zo door, want jullie hebben de kwaliteit, het niveau en de gedrevenheid; jullie hebben alles in huis om het ver te schoppen, dus zet hem op", sprak Felipe bemoedigend tegen het team. Volgens Spaanse media klonk er daarna luid applaus en gejuich.

Spanje is de regerend Europees kampioen en geldt ook als een van de favorieten op het wereldkampioenschap.