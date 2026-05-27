VS 'teleurgesteld' over blokkeren verkoop bedrijf achter DigiD

DEN HAAG (ANP) - De Verenigde Staten zijn "teleurgesteld" dat Nederland de verkoop tegenhoudt van het bedrijf achter DigiD aan een Amerikaanse onderneming. De VS en Nederland hadden eruit kunnen komen, meent de Amerikaanse ambassade.

Het kabinet maakte dinsdag bekend de overname van Solvinity door Kyndryl te blokkeren. Solvinity levert het platform waar DigiD op draait. De VS zouden door de deal in bepaalde gevallen toegang kunnen krijgen tot de vertrouwelijke gegevens van veel burgers waarover DigiD beschikt en dat risico wil het kabinet niet nemen.

De Amerikaanse ambassade "begrijpt en respecteert de verantwoordelijkheid om essentiële infrastructuur te waarborgen en gegevens van burgers te beschermen", laat zij in een verklaring weten. "Hoewel wij geloven dat extra tijd voor overleg het mogelijk zou hebben gemaakt een weg te vinden om aan gerechtvaardigde zorgen tegemoet te komen" mag Nederland erop rekenen "dat de VS nauw met hun Nederlandse partners zullen samenwerken om de belangen van beide landen verder te beschermen".

Opheldering

Amerikaanse investeerders zullen opheldering willen over de gang van zaken, zei ambassadeur Joe Popolo woensdagochtend op een veiligheidsconferentie in Den Haag. Als Nederland handelsblokkades opwerpt "gaan we ons zorgen maken" en daarom voert hij naar eigen zeggen doorlopend overleg met Washington.

Mogelijke terechte zorgen moeten worden bekeken en opgelost, zei Popolo. Maar premier Rob Jetten begrijpt volgens hem "dat onze landen moeten bedenken hoe we samen optrekken, dat het goed is om Amerikaanse bedrijven te hebben die willen investeren in de Nederlandse economie. We kijken ernaar uit samen te werken met de minister-president, die in mijn ogen echt wil dat we een oplossing vinden die voor iedereen werkt".