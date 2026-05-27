Prinses Elisabeth begint aan afstudeerfestiviteiten

Prinses Elisabeth is begonnen aan de festiviteiten rondom haar afstuderen. De Belgische troonopvolgster is klaar met haar studie aan de Amerikaanse universiteit Harvard en woonde woensdag de zogenoemde Class of 2026 Awards Ceremony bij.

Tijdens de bijeenkomst in het John F. Kennedy Memorial Park in Cambridge werden verschillende speeches gegeven en prijzen uitgedeeld aan de grootste uitblinkers. Volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws leek de 24-jarige Elisabeth, gekleed in een zomerse bloemenjurk, zichtbaar te genieten van het gezelschap van haar medestudenten.

Donderdag krijgt Elisabeth officieel haar diploma. Haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, zijn speciaal overgekomen om de uitreiking bij te wonen. Dinsdag hadden zij al een ontmoeting met haar decaan van Harvard.

Elisabeth studeerde twee jaar in de Verenigde Staten. Ze volgde er een master in Public Policy.