AMSTERDAM (ANP) - Voorzitter Evgeny Levchenko van de Nederlandse spelersvakbond VVCS vindt dat voetballers te weinig ruimte krijgen om zich uit te spreken over politiek en mensenrechtenschendingen. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland, dat hem sprak met het oog op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

"Ik vind dat voetballers een plek in het publieke debat mogen innemen, want ze hebben een voorbeeldfunctie", zegt Levchenko tegen het blad. "Natuurlijk moeten voetballers zich concentreren op voetbal, maar ze moeten ook een eigen mening hebben. Als een voetballer de behoefte voelt om zich uit te spreken over mensenrechten, dan moet dat kunnen. Ik vind niet dat je politiek kunt weghouden bij spelers. Je hebt je eigen normen, waarden en principes, en die mag je laten horen."

Human Rights Watch en Amnesty International waarschuwden recent voor de 'ernstige mensenrechtenrisico's' die het WK voetbal in onder meer de Verenigde Staten met zich meebrengt.