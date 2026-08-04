AMSTERDAM (ANP) - Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen Protix, een grote insectenkweker. Volgens de organisatie doet het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims.

"De insectenfabriek wekt op zijn website de indruk dat zijn producten de oplossing zijn voor een duurzaam voedselsysteem", stelt Wakker Dier. "Het belangrijkste wapenfeit - onbruikbare afvalstromen via insecten omzetten naar goede voedingsstoffen - blijkt een stevige overdrijving."

Protix kweekt insecten om daar eiwitten en vetten uit te produceren. Die voedingsstoffen worden gebruikt voor onder meer voeding voor huisdieren en meststoffen. Het bedrijf wil daarmee de ecologische voetafdruk van de huidige voedselproductie verkleinen.

Reststromen

Het bedrijf gebruikt volgens Wakker Dier echter reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. Daarmee wordt alleen maar een schakel toegevoegd aan de voedselketen, stelt de organisatie.

"Op basis van die lariekoek worden miljarden dieren gekweekt en gedood", aldus directeur Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Grote zorgen

De stichting maakt zich "grote zorgen" over de opkomst van "de intensieve insectenindustrie". Protix kreeg eerder een miljoenenlening van de Europese Investeringsbank en ook Invest-NL stak geld in Protix. "Die investeringen rechtvaardigde het bedrijf vanwege de potentie voor verduurzaming van ons voedselsysteem", stelt Wakker Dier. "Nu die claim niet standhoudt, vervalt de belangrijkste rechtvaardiging voor een nieuwe industrie waar alleen al in Nederland ongeveer 80 miljard dieren per jaar sterven."

Het ANP heeft Protix om reactie gevraagd.