Acteurs Kevin J. O'Connor en Oded Fehr, die in vorige Mummy-films te zien waren, zullen ook terugkeren in het vierde deel van de succesvolle franchise. Dat meldt Deadline. O'Connor speelde in de eerste film uit 1999 de opportunistische grafrover Beni Gabor. Fehr zat in de eerste twee films als Ardeth Bay, een afstammeling van de bodyguards van de oude farao's.

Fans speculeerden al langer over de mogelijke terugkeer van deze populaire personages. In de vierde film uit de The Mummy-reeks keren ook Brendan Fraser en Rachel Weisz terug als archeoloog Rick en egyptoloog Evelyn O'Connell. Het plot van de film is nog niet bekend. De opnames vinden dit najaar plaats in Londen en Marokko.

Een nieuwe acteur in de sequel is Michael Johnston, die recent doorbrak met zijn hoofdrol in de horrorfilm Obsession. Het is niet bekend wie Johnston speelt. The Mummy 4 komt naar verwachting uit in oktober 2027.