Christina Applegate is na bijna vier maanden ontslagen uit het ziekenhuis. Volgens TMZ gaat het naar omstandigheden goed met de actrice, die multiple sclerose heeft. Het is niet duidelijk of haar ziekenhuisopname te maken heeft met haar MS.

Bij de ziekte MS worden zenuwcellen aangevallen door het immuunsysteem, met neurologische stoornissen tot gevolg. Zij kampte de afgelopen jaren onder meer met evenwichts- en maagproblemen.

Applegate liet in april via sociale media weten dat zij dankbaar is voor alle steunbetuigingen van fans. "Gezondheidsproblemen zijn een constante factor voor mij", schreef ze toen. "Maar ik ben een sterke meid en ik word elke dag sterker en beter." Zij voegde daaraan toe geen details te willen delen over haar opname.

Applegate is met name bekend van de sitcom Married... with Children, waarin ze de rol van dochter Kelly Bundy speelde.