Roxy Dekker kondigt nieuw album SUPERSTAR aan

Roxy Dekker komt 21 augustus met haar album SUPERSTAR. Dat deelt de zangeres maandagmiddag op Instagram. Eind juni bracht de zangeres met het nummer SUPERSTAR al de titeltrack uit. Op Spotify zijn de titels van alle nummers op het album nu zichtbaar, waaronder Bare Minimum, Wauw, Ver Van M'n Bed en Bullshit.

In de aankondigingsvideo op Instagram rijdt de zangeres in een cabrio langs de Ziggo Dome, met de tekst SUPERSTAR op de ledschermen afgebeeld. Dekker staat begin september voor het eerst in de Amsterdamse concertzaal met vier optredens. "Ik vind het leuk om te experimenteren met muziek en dat is zeker weer te horen op de plaat. Ik heb zoveel zin om de nieuwe nummers te gaan zingen tijdens de Ziggo Dome-shows", laat de zangeres weten.

Het debuutalbum van Dekker werd zeer goed ontvangen. Mama I Made It stond twaalf weken op de eerste plek in de Nederlandse Album Top 100. Ook won ze een Edison in de categorie Pop. De single SUPERSTAR stond na een week op de vierde plek in de Single Top 100, maar is na een aantal weken naar de 19e plek gezakt.