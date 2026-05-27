Wall Street enthousiast over abonnementen voor Meta AI-chatbot

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Aandelen van Meta Platforms waren woensdag in trek onder beleggers op Wall Street. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is begonnen met de verkoop van de eerste consumentenabonnementen voor zijn Meta AI-chatbot. Dat wordt gezien als een belangrijke stap in het opbouwen van een businessmodel dat de honderden miljarden dollars aan investeringen in kunstmatige intelligentie moet compenseren.

De beurswaarde steeg bijna 4 procent. Het Meta AI-abonnement wordt eerst uitgerold in Singapore, Guatemala en Bolivia, met plannen voor meer landen later. Mensen kunnen de Meta AI-chatbot gratis blijven gebruiken voor het genereren van afbeeldingen en video's, maar stuiten bij veelvuldig gebruik dan uiteindelijk op een limiet.

Meta-topman Mark Zuckerberg staat onder druk van beleggers om aan te tonen dat zijn dure gok op AI uiteindelijk significante omzet zal opleveren. Zijn bedrijf is ook al bezig met het testen van premiumabonnementen die exclusieve AI-functies toevoegen aan Facebook, Instagram en WhatsApp.

De belangrijkste graadmeters van de aandelenbeurzen in New York eindigden licht in de plus, terwijl beleggers tegenstrijdige signalen kregen over de vooruitzichten voor een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. De Dow Jones-index ging 0,4 procent omhoog naar 50.644,28 punten. De brede S&P 500 sloot een fractie hoger op 7520,36 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 26.674,73 punten.

President Donald Trump zei dat hij "niet tevreden" was met de onderhandelingen met Iran, wat de verwachtingen voor een op handen zijnd akkoord temperde. De VS ontkenden daarnaast een Iraans mediabericht over een tussentijds conceptakkoord waarin stond dat het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz binnen een maand na inwerkingtreding weer normaal zou kunnen verlopen. Trump bagatelliseerde ook de mogelijkheid van verlichting van sancties tegen Iran.

Verder wist Boeing de aandacht op zich gericht. De topman van Boeing gaf investeerders een optimistische voorspelling voor dit jaar en daarna, nu de Amerikaanse vliegtuigbouwer de productie van de 737 MAX opvoert, de certificering van lang uitgestelde modellen nadert en een meevaller uit defensie-uitgaven verwacht. Beleggers zetten het aandeel daarop 2,5 procent hoger.