Hisahito voor het eerst bij Japans staatsbanket

Prins Hisahito, de zoon van de Japanse kroonprins Akishino, heeft zijn eerste staatsbanket achter de rug. De 19-jarige toekomstige troonopvolger mocht mee-eten tijdens het diner ter ere van het staatsbezoek van de Filipijnse president Ferdinand Marcos jr.

Het banket werd bijgewoond door in totaal zo'n negentig personen. Zowel keizer Naruhito als president Marcos hield een toespraak. Volgens Japanse media toostte Hisahito na afloop van de speeches niet met alcohol, maar met frisdrank.

Hisahito is de tweede in lijn van de Japanse troonopvolging achter zijn vader Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito. De dochter van de keizer, de 24-jarige Aiko, is daarin niet opgenomen omdat in Japan nog steeds alleen mannelijke leden van de familie op de troon mogen zitten.