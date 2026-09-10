NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De stemming op Wall Street werd gedrukt door de verder stijgende olieprijzen, waardoor de inflatiezorgen nog meer toenamen. De olieprijzen stegen meer dan 6 procent en staan nu op de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot 108 dollar per vat en Amerikaanse olie kost ruim 102 dollar per vat.

Deze maand zijn de olieprijzen sterk gestegen door het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Beleggers vrezen dat daardoor de inflatie nog meer wordt aangewakkerd, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Federal Reserve neemt volgende week een nieuw rentebesluit en de verwachting dat er een verhoging komt wordt steeds sterker. Vrijdag komen cijfers over de inflatie die ook van groot belang zijn voor de Fed.

De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent tot 52.064,10 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 7591,70 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 26.081,73 punten.