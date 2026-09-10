Olcay Gulsen heeft de gelekte beelden van achter de schermen bij het entertainmentprogramma Buzz "schadelijk" genoemd. Gulsen reageerde aan het begin van talkshow Renze op het gedoe rond het programma dat was ontstaan doordat Jaimie Vaes donderdag beelden op sociale media deelde. Daarin deed Vaes uitspraken over Eelko van Kooten, de aanstaande man van Gulsen.

Gulsen zei tegen Renze Klamer onder meer dat ze "verbaasd" was. Het zou gaan om beelden die niet voor de uitzending bedoeld waren. "Daarin had Jaimie het over de seksuele voorkeuren van mijn aanstaande man. Dat is dus naar buiten gebracht door Jaimie zelf."

"Het is natuurlijk heel schadelijk. Niet zozeer voor mij maar wel voor mijn aanstaande man, die eigenlijk helemaal niet actief is in de media. Voor hem is het heel vervelend dat dit op deze manier besproken wordt", vervolgde Gulsen. "Ook omdat het onwaar is. Ze beweert glashard dat ik een nda heb moeten tekenen. Die heb ik absoluut niet getekend. Ik vind het gewoon jammer als je dat soort onzin verspreidt. Of de camera nou aan of uit staat, ik vind dat je daar heel erg mee moet oppassen."

Buzz is een nieuw entertainmentprogramma op NET5. Naast de ophef over de gelekte beelden werd het programma ook onderwerp van gesprek door de lage kijkcijfers.