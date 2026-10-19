Wall Street overwegend hoger dankzij herstel AI-aandelen

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag overwegend met winsten begonnen. De aandelen in de AI-sector toonden herstel na de scherpe koersdalingen van vorige week. Beleggers maakten zich op voor een drukke week waarin grote techbedrijven hun kwartaalcijfers zullen presenteren. Daarbij wordt vooral gelet of de grote investeringen van de techbedrijven in kunstmatige intelligentie geld beginnen op te leveren.

Woensdag komen onder meer Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, techconcern IBM, chipmaker Texas Instruments en de elektrische autofabrikant Tesla met resultaten. Meta zakte maandag 0,6 procent en Tesla won 1 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 51.960 punten, maar de breder samengestelde S&P 500-index won 0,5 procent op 7700 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 26.414 punten.