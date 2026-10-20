Wall Street overwegend hoger na cijfers en lagere olieprijzen

NEW YORK (ANP) - De hoofdgraadmeters op de Amerikaanse beurzen zijn dinsdag overwegend hoger geëindigd. Een daling van de olieprijzen en de verwachting van sterke kwartaalcijfers leken de zorgen over de hoge investeringen en koerswaarderingen in de AI-sector even naar de achtergrond te duwen.

De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 1 procent hoger op 52.495,88 punten, onder meer gesteund door een koerswinst van industrieconcern 3M (plus 5,8 procent), na de bekendmaking van beter dan verwachte kwartaalcijfers. De bredere S&P 500-index steeg 0,3 procent naar 7712,57 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde een fractie tot 26.424,82 punten.

De olieprijzen daalden. Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 101,79 dollar per vat. Een vat Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 108,96 dollar.

Dalers

Netflix zakte 1,7 procent. De streamingdienst maakt na de slotbel in New York zijn resultaten over het afgelopen kwartaal bekend. SpaceX, dat ook met cijfers komt, daalde 0,1 procent.

Meta verloor 1,6 procent, een dag voor de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal. Dinsdag werd ook bekend dat de directeur voor internationale aangelegenheden bij het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Joel Kaplan, vertrekt bij het bedrijf. Hij werkte ruim vijftien jaar bij Meta.

Gezondheidszorg

Verder werden aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg over een breed front meer waard. Stijgers waren onder meer farmaceuten Eli Lilly (plus 3,5 procent) en Moderna (plus 6,7 procent). "Aandelenbeleggers staan nog altijd een beetje sceptisch tegenover de AI-handel en het vermogen van sommige van deze bedrijven om hun investeringen te verzilveren, dus je ziet dat er wat geld naar andere delen van de markt stroomt", zei hoofd investeringen Jim Baird van Plante Moran Financial Advisors daarover.

"Beleggers zoeken naar kansen buiten de techsector en de gezondheidszorg is een van de sectoren die daarvan profiteren", voegde Baird eraan toe.

Hasbro won 11,2 procent. De speelgoedmaker, onder meer bekend van Monopoly, Zeeslag en Scrabble, heeft zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor dit jaar naar boven bijgesteld.