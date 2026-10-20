Liechtensteinse erfprins houdt versoepeling abortuswet tegen

Erfprins Alois van Liechtenstein weigert goedkeuring te geven voor het versoepelen van de abortuswetgeving. Dat heeft het Liechtensteinse hof dinsdag in een verklaring laten weten. Volgens het hof heeft Alois zich de afgelopen maanden verdiept in het onderwerp en heeft hij er veel gesprekken over gevoerd. Desondanks blijft de zoon van vorst Hans Adam bij zijn standpunt dat de nieuwe abortuswet het ongeboren leven niet genoeg beschermt.

Op 2 september diende het parlement van Liechtenstein een wetswijziging in die abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap mogelijk moest maken zonder strafrechtelijke vervolging. Een meerderheid stemde voor hervorming van de abortuswet. Ook zou het verbod op informatie over abortus worden opgeheven.

Het hof laat weten dat Alois wel mogelijkheden ziet om het verbod op informatie te versoepelen. "Zo staat hij open voor het opheffen van het reclameverbod en ondersteunt hij inspanningen om de voorlichting, begeleiding en ondersteuning van vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap te verbeteren", staat in de verklaring. De erfprins laat weten ervan overtuigd te zijn "dat veel mensen het doel delen om vrouwen in moeilijke situaties zo goed mogelijk te ondersteunen en tegelijkertijd het ongeboren leven te beschermen".

In Liechtenstein heeft de vorstelijke familie nog echt zeggenschap. Alois nam in 2004 de dagelijkse leiding van het vorstendom over van zijn vader Hans Adam.