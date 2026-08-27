Honderden Noren 's avonds nog bij paleis voor koning Harald

Honderden mensen waren donderdag rond 22.00 uur nog aanwezig bij het Koninklijk Paleis in Oslo vanwege de zeer ernstig zieke koning Harald. Dat meldt het Noorse persbureau NTB.

In de loop van de dag zijn voor het paleis honderden bloemen en kaarsen neergelegd. Rond 21.00 uur zette een koor volgens NTB het Noorse volkslied in, waarna veel aanwezigen meezongen.

De 89-jarige Harald ligt al ruim anderhalve week in een ziekenhuis in Oslo. Donderdagochtend maakte het hof bekend dat zijn gezondheid verder was verslechterd en dat zijn toestand "zeer ernstig" was. Later op de dag meldde het paleis dat daarin geen verandering was gekomen.

Noorse media houden er rekening mee dat Harald op korte termijn kan overlijden. Verschillende leden van de koninklijke familie kwamen donderdag naar het ziekenhuis.