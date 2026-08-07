LEEUWARDEN (ANP) - Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen en daarmee de eerste drie punten van het seizoen gepakt. Op bezoek bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden wonnen de Rotterdammers met 4-0.

Excelsior, vorig jaar 13e in de Eredivisie, kwam in de 17e minuut op voorsprong. Na een snelle omschakeling wist Gyan de Regt de bal vanaf links voor te geven voor de voeten van Irakli Yegoian, die kon binnenschieten.

Na grote kansen voor De Regt en ook David Garden scoorde Excelsior na een halfuur spelen weer, opnieuw uit de omschakeling. Een voorzet van Yegoian vanaf rechts werd binnengegleden door Noah Naujoks. Kort voor rust kopte Garden de 0-3 binnen voor de bezoekers uit Rotterdam.

PSV

Aan het begin van de tweede helft kreeg Cambuur een grote kans via Rafik El Arguioui, die hard naast schoot. Maar de thuisploeg wist niet te scoren bij de terugkeer in de Eredivisie. Naujoks bepaalde de eindstand met een kopbal op 0-4. In de blessuretijd werd een vijfde treffer van Excelsior na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

De Eredivisie gaat zaterdag verder met vier duels. Dan komen onder meer landskampioen PSV en promovendi ADO Den Haag en Willem II in actie.