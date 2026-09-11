ALKMAAR (ANP) - AZ heeft voor het eerst dit Eredivisieseizoen puntenverlies geleden. In de zesde speelronde eindigde de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Willem II in 1-1. AZ blijft voorlopig koploper in de competitie met 16 punten. Willem II heeft zijn tweede punt van het seizoen gepakt.

In een aftastende beginfase had AZ veel de bal, maar wist het weinig kansen te creëren. Willem II werd een enkele keer gevaarlijk vanuit de tegenaanval.

In de 33e minuut wist AZ wel door de Tilburgse verdediging te breken. Een uitstekende steekpass van Calvin Stengs werd door Mexx Meerdink klaargelegd voor aanvoerder Jordy Clasie, die in de linkerhoek afrondde. Stengs verzuimde de score te verdubbelen, hij schoot voor leeg doel over. Kort voor rust kwam Willem II nog dicht bij een gelijkmaker.

Tweede helft

Het spelbeeld bleef in de tweede helft onveranderd. AZ had de bal, Willem II anticipeerde op de omschakeling. Toch leek een Alkmaarse overwinning niet echt in gevaar. Maar tien minuten voor tijd leidde balverlies van invaller Weslley Patati op het middenveld een gelijkmaker in. Willem II liet de bal direct naar voren gaan. Uriël van Aalst gaf voor op Devin Haen, die kon afronden.

In de blessuretijd kreeg AZ nog een grote kans om alsnog een zesde overwinning op rij te boeken. Na een goede voorzet van Peer Koopmeiners schoot Patati over.

Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is uit tegen Sunderland, de club van onder anderen Oranje-international Brian Brobbey.