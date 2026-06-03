NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen de handel uitgegaan. Nieuwe aanvallen van Iran op omliggende landen voeden de vrees voor een nieuwe escalatie in de vijandelijkheden met de Verenigde Staten. Daardoor neemt de hoop op een snelle vredesdeal in het Midden-Oosten weer wat af.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent lager op 50.687,07 punten. De S&P 500 zakte 0,7 procent tot 7553,68 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 26.853,98 punten. Een dag eerder eindigden de graadmeters nog op recordhoogtes.

Iran vuurde raketten af op doelen in Koeweit en Bahrein, naar eigen zeggen als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Door het opgelaaide geweld, in weerwil van een staakt-het-vuren sinds april, stegen ook de olieprijzen weer. Zorgen over het effect op de inflatie zorgden ook voor hogere rentes op veel staatsobligaties.