LUIK (ANP/Belga) - De voetballers van de Democratische Republiek Congo hebben een oefenwedstrijd tegen Denemarken met 0-0 gelijkgespeeld. De wedstrijd tegen de Denen, die zich niet wisten te kwalificeren voor het WK, vond plaats in het Belgische Luik. De Congolezen bereiden zich in België voor op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Congo zou op 9 juni een laatste oefenduel voor het WK afwerken tegen Chili in het Spaanse La Línea de la Concepción, maar de lokale burgemeester verbood die wedstrijd vanwege bezorgdheid over de ebola-uitbraak in het Afrikaanse land. De Congolese bond voert overleg met de Spaanse voetbalbond en internationale instanties om de wedstrijd alsnog te laten doorgaan.

Democratische Republiek Congo doet na 1974 voor de tweede keer mee aan het WK. In groep K is Portugal op 17 juni de eerste tegenstander. Daarna speelt het land nog tegen Colombia en Oezbekistan.