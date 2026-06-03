ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlands voetbalelftal heeft de voorlaatste oefenwedstrijd voor de start van het wereldkampioenschap verrassend verloren. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal een dag voor het vertrek naar de Verenigde Staten in stadion De Kuip in de slotfase onderuit gaan tegen Algerije: 0-1.

Oranje kreeg in de eerste helft een aantal goede kansen. Donyell Malen schoot de bal in de achtste minuut tegen de paal en even later wist hij, op aangeven van de debuterende Crysencio Summerville, vanuit kansrijke positie niet te scoren. Cody Gakpo en Tijjani Reijnders waren ook dicht in de buurt van een doelpunt.

Koeman wisselde na rust vaak en gaf bijna iedereen uit zijn selectie speeltijd. Feyenoorder Anis Hadj Moussa maakte in de 86e minuut het winnende doelpunt door de bal in de hoek te krullen.

Oranje speelt maandag in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Volgende week zondag is Japan op het WK de eerste tegenstander in de groepsfase.