NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten begonnen. Beleggers op Wall Street reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Uit dat rapport bleek dat er in juli 23.000 banen zijn verdwenen, terwijl er een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse centrale bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente.

De banengroei speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Vorige week hield de Fed de rente nog onveranderd, maar door de hoge inflatie houden de financiële markten rekening met een verhoging in september. Door de afkoelende arbeidsmarkt in 's werelds grootste economie kan de Fed volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 53.914 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 7738 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 26.577 punten.

Klantenservice

Airbnb steeg ruim 12 procent. Het verhuurplatform verhoogde de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar na een sterke vraag naar reizen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf kende in Noord-Amerika de grootste groei in bijna drie jaar, mede door het WK voetbal. Ook heeft Airbnb de kosten van klantenservice weten te verlagen door de inzet van AI.

Cloudflare werd 12,5 procent meer waard. Het cloudservice- en cyberbeveiligingsbedrijf werd positiever over de omzet dit jaar na sterke resultaten. Ook chipfabrikant Microchip Technology (plus 11,3 procent) gaf een sterke omzetverwachting voor het huidige kwartaal.

Breuk

Lyft won 1,8 procent. De taxidienst boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht.

Zonne-energiebedrijven First Solar en SolarEdge stegen 9,2 en 6,6 procent, na nieuwe handelsmaatregelen van de Amerikaanse overheid om beter te kunnen concurreren met China. Om de binnenlandse productie te stimuleren, heeft het Witte Huis een reeks minimumprijzen en een importheffing van 15 procent ingesteld op producten gemaakt van polysilicium, de grondstof die wordt gebruikt in halfgeleiders en zonnepanelen en die voornamelijk in China wordt geproduceerd.

Under Armour daalde 6,5 procent. De sportkledingketen voorspelt een scherpere omzetdaling dan verwacht en heeft last van importheffingen en de recente breuk met NBA-ster Stephen Curry.