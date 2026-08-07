De Spaanse koning Felipe is aangekomen in de stad Cali in Colombia voor de inauguratie van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. Het Spaanse hof deelt beelden van de aankomst op de internationale luchthaven Alfonso Bonilla Aragón op Instagram.
Felipe werd opgewacht door de minister van Buitenlandse Zaken van Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, en de Spaanse ambassadeur, Santiago Jiménez Martín. Ook andere Colombiaanse hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van de Spaanse ambassade waren aanwezig.
Felipe vertegenwoordigt Spanje al sinds 1996 bij inauguraties van Ibero-Amerikaanse presidenten. Destijds deed hij dat nog als prins van Asturië. De beëdiging van De la Espriella is de zesde presidentiële inauguratie in Colombia die Felipe bijwoont. Zijn eerste was in 1998.