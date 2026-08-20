Walmart en Alibaba zakken op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Walmart en Alibaba stonden donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York, na publicatie van de resultaten. Walmart, de grootste supermarktketen ter wereld, boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en werd ook positiever over de verkopen in het hele jaar. Het aandeel zakte desondanks ruim 8 procent, mede door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Eerder dit jaar gaf Walmart nog een tegenvallende omzetverwachting af voor het hele jaar door de sterk gestegen benzineprijzen en het afnemende consumentenvertrouwen.

Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba, dat ook een notering heeft in New York, verloor 4,5 procent. De eigenaar van AliExpress zag de omzet van zijn clouddivisie, die veel AI-diensten levert, sterk stijgen. De nettowinst van het concern kelderde echter in het afgelopen kwartaal door de forse investeringen van het bedrijf in AI-infrastructuur.