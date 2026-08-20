Sam Smith dankbaar voor steun Madonna na controverse

Sam Smith is blij dat Madonna haar steun heeft geuit nadat de artiest in 2023 in opspraak was geraakt vanwege de videoclip van Unholy. Dat vertelde de Britse Smith in een interview met Apple Music. "Ze nam meteen contact met me op", liet Smith weten.

In de videoclip, die destijds kritiek kreeg omdat deze "te seksueel" zou zijn, treedt Smith op met Kim Petras in een erotisch cabaret met burlesque danseressen. "Ze is zich zo bewust van het queer nieuws en wat er in de gemeenschap gebeurt", vertelt Smith over Madonna, die de artiest na de kritische opmerkingen op sociale media opbelde.

"Madonna is mijn moeder", verklaarde Smith aan presentator Zane Lowe. "Ze is gewoon ongelooflijk." Volgens de Brit is de muziek van Madonna "een reddingslijn voor queer mensen". "Ik vind het gewoon heel inspirerend. Ik denk dat veel queer mensen haar muziek inspirerend vinden. En het is niet alleen een troost in mijn persoonlijke leven; het is ook een troost in mijn muziek."

Unholy werd geregisseerd door Floria Sigismondi. Het nummer werd bekroond met een Grammy Award.