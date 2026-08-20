FC Barcelona rondt terugkeer verdediger Cancelo af

BARCELONA (ANP/AFP) - Verdediger João Cancelo heeft zijn terugkeer naar FC Barcelona afgerond. De 32-jarige Portugees international komt transfervrij over van het Saudische Al Hilal, waar hij zijn contract liet ontbinden. Cancelo heeft bij de landskampioen van Spanje een contract voor drie seizoenen getekend.

Cancelo speelde eerder in het seizoen 2023/2024 en de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Barcelona. Al Hilal nam Cancelo twee jaar geleden over van Manchester City.

Eerder verwelkomde FC Barcelona Rodri, Anthony Gordon en Karim Adeyemi. Onder anderen Robert Lewandowski en Ferran Torres vertrokken.