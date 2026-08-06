LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Warner Bros. Discovery merkt de gevolgen van het verliezen van de uitzendrechten van de Amerikaanse basketbalcompetitie en het uitblijven van groot filmsucces. Het moederbedrijf van onder meer HBO, TNT en CNN heeft het afgelopen kwartaal minder omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar geleden.

De kwartaalomzet daalde met 11 procent tot 8,7 miljard dollar. De televisiezenders, de grootste pijler van het entertainmentconcern, zagen de omzet met 17 procent dalen. Dat is mede het gevolg van tegenvallende advertentie-inkomsten omdat er minder tv-kijkers zijn en het bedrijf geen NBA-wedstrijden meer uitzendt.

De omzet van de film- en televisiestudio's is met bijna 40 procent teruggelopen. Vorig jaar had Warner Bros. succes dankzij de film A Minecraft Movie, de best bezochte film van vorig jaar in Nederland. De omzet van de streamingdiensten zat wel in de lift afgelopen kwartaal en steeg met 10 procent.

Paramount

Het entertainmentconcern is met branchegenoot Paramount Skydance in februari een miljardenovername overeengekomen. Maar de afronding daarvan is gepauzeerd tot volgend jaar juni door een lopende rechtszaak. Warner Bros. stelt donderdag in een brief aan de aandeelhouders zich geen zorgen te maken. "We hebben er alle vertrouwen in dat de fusie met Paramount doorgaat."

De overname van Warner Bros. door Paramount werd eerder wel al goedgekeurd door de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Justitie. De deal zal een van de grootste filmstudio's ter wereld creëren.

Ook de Britse mededingingsautoriteit (CMA) en de minister van Cultuur in het Verenigd Koninkrijk hebben donderdag besloten dat de overname geen verder onderzoek nodig heeft. De overname levert volgens de Britten geen concurrentiebezwaren op.