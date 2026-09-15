Toneelschuur komt met theaterversie van boek Mystiek Lichaam

Toneelschuur Producties maakt dit najaar een theaterbewerking van het roemruchte boek Mystiek Lichaam van schrijver Frans Kellendonk. De toneelversie van regisseur Koen Verheijden is van 3 oktober tot en met 22 november in een aantal theaters in Nederland te zien.

Mystiek Lichaam speelt zich af in de jaren tachtig en gaat over weduwnaar Gijselhart die woont met zijn volwassen kinderen. Gijselhart is oerconservatief en staat lijnrecht tegenover zijn nageslacht. Dochter Magda is ongehuwd zwanger van een Joodse man en zoon Leendert keert als aidspatiënt terug uit New York. Dit zorgt ervoor dat oude wonden binnen de familie worden opengereten. In de voorstelling spelen acteurs Teunie de Brouwer, Kirsten Mulder, Michael Muller en Marley Verbeem.

Frans Kellendonk (1951-1990) is de enige Nederlandse schrijver met aids die tijdens zijn ziekte een boek schreef waarin hij het thema verwerkte. Hij overleed op 39-jarige leeftijd. Mystiek Lichaam, dat in 1986 verscheen, was zijn laatste roman.

Kenners beschouwen het boek als een meesterwerk. Mystiek Lichaam werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de auteur won de F. Bordewijkprijs voor het werk. Maar er klonk ook kritiek. Zo verweten critici de schrijver antisemitisme, homohaat en misogynie.