ROME (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De wereldwijde voedselprijzen zijn in juni opnieuw licht gedaald, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). In mei namen de voedselprijzen ook al iets af ten opzichte van het hoogste punt in drie jaar in april.

De voedselprijzen liepen in april flink op door de oorlog in het Midden-Oosten en de afsluiting van de Straat van Hormuz. Door het voorlopige staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz zijn de zorgen over verdere verstoringen van de toeleveringsketens echter afgenomen.

De FAO-voedselprijsindex, die als wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen geldt, daalde in juni met 0,3 procent ten opzichte van mei, met name door een daling van de prijzen van graan en suiker. De index ligt wel 1,7 procent hoger dan een jaar geleden, maar staat nog steeds bijna 19 procent onder het record dat werd bereikt na de Russische inval in Oekraïne in maart 2022.