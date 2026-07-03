Regisseur Pierre Coffin, die meerdere delen in de filmreeks Despicable Me heeft gemaakt, heeft fans bevestigd dat de gele Minions die een belangrijke rol in de serie spelen niet voor de nazi's hebben gewerkt. In de filmserie dienen de Minions door de eeuwen heen diverse fictieve schurken. Dit gegeven heeft onder fans de vraag doen rijzen of de minions wellicht ook voor Adolf Hitler zouden kunnen hebben gewerkt.

De website Polygon legde deze vraag voor aan Coffin in een gesprek over de nieuwe film Minions & Monsters. In een eerdere film werd gesteld dat de Minions door omstandigheden tussen 1812 en 1968 in een grot opgesloten zaten. Maar de nieuwste film stelt dat er meerdere minion-stammen bestaan. Daarmee kwam op sociale media de vraag of er tijdens de Tweede Wereldoorlog toch Minions waren die de nazi's hebben gediend opnieuw ter sprake.

"Ik wilde deze vraag eigenlijk vermijden", zegt Coffin tegen Polygon. "Ik weet niet exact wat deze stam precies deed in de periode waar het om gaat. Maar ik weet absoluut zeker dat ze geen onderdeel uitmaakten van de Grote Geschiedenis." De andere twee prangende fanvragen waren overigens of Minions kunnen sterven en hoe de bebrilde diertjes zich eigenlijk voortplanten.

De nieuwste film Minions & Monsters speelt zich grotendeels af in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen Hollywood opkwam als filmstad. Twee producenten zien wel brood in het maken van films met de gele wezentjes. De Despicable Me-films brachten in totaal al 5,6 miljard dollar op.