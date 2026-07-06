Zittend werken kost Nederland miljarden, maar sta-zitbureaus winnen terrein

Nederland zit te veel. Gemiddeld brengt een kantoormedewerker zo'n tien tot elf uur per dag zittend door; achter een bureau, in de auto of op de bank. De gevolgen zijn merkbaar in rugklachten, vermoeidheid en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Werkgevers en werknemers zoeken steeds vaker naar slimme oplossingen. Het sta-zitbureau staat daarin bovenaan de lijst.

Volgens TNO kampt meer dan een derde van de Nederlandse werknemers met fysieke klachten die direct samenhangen met langdurig zitten. Die klachten leiden jaarlijks tot miljoenen verzuimdagen en kosten het bedrijfsleven naar schatting meerdere miljarden euro's. De roep om ergonomische werkplekken groeit dan ook snel, zowel bij grote corporates als bij mkb-bedrijven en thuiswerkers.

Dat afwisselen werkt, is wetenschappelijk bewezen

Een sta-zitbureau biedt een directe oplossing. Het bureau past zich aan op de werkhouding van de gebruiker: staand werken verlaagt de druk op de wervelkolom, activeert de bloedsomloop en verbetert de concentratie. Uit onderzoek van de University of Leicester blijkt dat werknemers die afwisselen tussen zitten en staan, meer betrokken zijn bij hun werk en minder snel last krijgen van vermoeidheid.

In een studie uit 2016, waarbij kantoormedewerkers drie maanden lang werden gevolgd, bleek hun rugpijn al na een paar weken met 32% te zijn verbeterd. Een ander onderzoek liet zien dat het gebruik van een sta-zitbureau na vier weken zowel bovenrug- als nekklachten deed verminderen. Met dat onderzoek kunnen we wel stellen dat het gebruik van een sta-zitbureau meer voordelen heeft dan nadelen.

Van kantoor naar thuiswerkplek

De populariteit van het sta-zitbureau stijgt gestaag. Zeker na de coronapandemie, toen miljoenen Nederlanders plotseling vanuit huis werkten, is de interesse in een goede thuiswerkplek explosief gegroeid. Webshops gespecialiseerd in kantoormeubilair, zoals Officemania , zien dat de vraag naar een goede thuiswerkplek nog steeds bestaat.

Niet alleen thuiswerkers profiteren. Bedrijven die investeren in ergonomische werkplekken zien aantoonbaar een daling in verzuim en een stijging in medewerkerstevredenheid. De Arbowet verplicht werkgevers bovendien om een gezonde en veilige werkplek te bieden en een sta-zitbureau past daar juist in.

Wat kost langdurig zitten écht?

De maatschappelijke kosten van een zittende levensstijl zijn omvangrijker dan veel mensen beseffen. Verzuim door rugklachten is één kant van het verhaal. De andere kant is productiviteitsverlies: een medewerker die last heeft van nek- of rugpijn is gewoon minder scherp, neemt vaker pauze uit noodzaak en haalt zijn dagelijkse output niet. Dat kost organisaties geld, ook als de medewerker gewoon aanwezig is.

Daarbovenop spelen gezondheidsrisico's op de langere termijn een rol. Langdurig zitten verhoogt het risico op obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Wie de hele werkdag zit en 's avonds op de bank belandt, bouwt een cumulatief zitpatroon op dat zijn gezondheid jarenlang ondermijnt. Meer bewegen na het werk compenseert dat effect slechts gedeeltelijk.

Hoe werkt een sta-zitbureau in de praktijk?

Het advies van ergonomen is simpel: wissel af. Sta dertig minuten, zit dertig minuten, beweeg tussendoor. Een goed verstelbaar bureau maakt dat patroon een stuk makkelijker vol te houden dan wanneer je elke keer een aparte staanopstelling moet inrichten.

De modellen die vandaag op de markt zijn, variëren van eenvoudige elektrisch verstelbare bureaus tot geavanceerde werkplekken met geheugeninstellingen en app-koppeling. Die geheugeninstellingen zijn geen overbodige luxe: ze verlagen de drempel om het bureau daadwerkelijk te verstellen, omdat je met één druk op de knop direct op jouw ideale stahoogte zit. Prijzen lopen uiteen van enkele honderden tot duizenden euro's, waardoor er voor elk budget een passende optie bestaat.