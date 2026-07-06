Voormalig Temptation Island-deelnemer krijgt taakstraf

Een voormalige deelnemer aan het tv-programma Temptation Island heeft een taakstraf van 160 uur opgelegd gekregen voor het oplichten van een sneakerbedrijf in Veldhoven. De rechtbank veroordeelde de 35-jarige man ook tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Volgens RTL Boulevard gaat het om Alex M., die tweemaal meedeed aan Temptation Island als verleider. De man had met een geleende vrachtwagen een lading sneakers ter waarde van ruim 200.000 euro bij een bedrijf weggehaald. Volgens de rechtbank heeft hij het bedrijf op "een geraffineerde en brutale wijze opgelicht" door zich voor te doen als transporteur. Daarbij had hij een initiërende rol.

Een medeverdachte, een 41-jarige man die de vrachtwagen bestuurde, kreeg geen straf. Volgens de rechtbank had hij moeten weten dat er iets niet klopte en had hij er buiten moeten blijven of naar de politie moeten gaan. Dat liet hij na. Maar omdat hij niet eerder is veroordeeld, heeft geleden onder de gevolgen van de strafzaak en volledig met het onderzoek heeft meegewerkt, vond de rechtbank een schuldigverklaring zonder straf volstaan.