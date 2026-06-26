Oranjebus bij WK voor rit van 1800 kilometer op weg naar Mexico

KANSAS CITY (ANP) - De bus die de Nederlandse supporters op het wereldkampioenschap voetbal voorgaat bij de zogenoemde 'fanwalk' op de dag van een wedstrijd van Oranje, is vrijdag vanuit de Verenigde Staten vertrokken naar Mexico. Het Nederlands elftal speelt daar in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur Nederlandse tijd in het Monterrey Stadium in Guadalupe tegen Marokko in de zestiende finales.

De afstand tussen Kansas City, waar Oranje de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië won, en Guadalupe is bijna 1800 kilometer. Met de auto staat daar een reistijd van zeventien uur voor, de bus zal er wat langer over doen.

De oranje dubbeldekker was voor het eerst aanwezig bij het EK van 2004 in Portugal. Sindsdien is het traditie dat Nederlandse supporters bij eindtoernooien samenkomen en feestvieren en ruim twee uur voor de wedstrijd achter de bus, met luide muziek, richting het stadion lopen.

Bij de drie groepswedstrijden in de Verenigde Staten kwamen naast veel Nederlandse fans ook veel Amerikanen op de feesten en de fanwalks van Oranje af.