Henny Huisman wil nog lang niet met pensioen. In een interview met De Telegraaf vertelt de presentator dat hij zijn werk nog steeds leuk vindt en dat mensen "leuk en lief" reageren als hij ergens opduikt. "Ik schnabbel nog heel wat af in het land. Dan begint niemand erover dat ik moet stoppen", aldus de 75-jarige Huisman.

"Mijn werk is altijd mijn alles geweest. En natuurlijk wordt het me vaak gevraagd: 'Waarom stop je niet gewoon?' Maar een André van Duin bijvoorbeeld, die zou daar nooit over beginnen. En Joop van den Ende en John de Mol ook niet", vertelt hij. Maandag verscheen de nieuwe single van Huisman, getiteld Nog Lang Niet Klaar, waarin hij dit onvermoeibare gevoel omschrijft.

De presentator uit in het interview kritiek op Johan Derksen, die Lee Towers recent bij Vandaag Inside adviseerde om met pensioen te gaan. "Dat was toch wel wonderlijk. Zelf is hij 78 en ik begrijp dat hij zelfs nog twee jaar door wil. En dan tegen andere mensen zeggen dat ze moeten stoppen?" Huisman spreekt juist zijn bewondering uit over de 80-jarige zanger.