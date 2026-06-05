ZEIST (ANP) - Er zijn in het afgelopen seizoen in de Eredivisie ondanks de inzet van de videoscheidsrechter (VAR) 21 foute beslissingen genomen tijdens 306 wedstrijden. Dat heeft manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen vrijdag bekendgemaakt in Zeist. Een jaar eerder ging het om 26 gevallen.

Volgens Van Meenen gaat het bij die 21 gevallen om fouten waarbij de VAR bevoegd was om in te grijpen. Dat wil zeggen bij het wel of niet geven van een rode kaart, het toekennen van een strafschop, de geldigheid van een doelpunt en bij het verwisselen van personen door scheidsrechters. "Er werden in de maanden september en oktober te veel fouten gemaakt", stelde Van Meenen. "Daarna is het beter gegaan."

De VAR greep het afgelopen seizoen 105 keer in waarbij 84 keer een fout werd voorkomen op het hoogste niveau van het betaald voetbal in Nederland. De VAR werd in 2017 ingevoerd in het betaald voetbal.