Ali B: “De meest trieste dag in mijn leven, werd de mooiste dag in mijn leven”

Ze zagen elkaar voor het eerst bij de audities voor The Voice, waar Romy Monteiro zich volgens jurylid Trijntje Oosterhuis ‘op glad ijs begaf’ door I Will Always Love You te zingen. Waarop Ali B reageerde: ‘Als Romy zich op glad ijs bevindt, dan schaatst zij voor goud en doet ze een pirouette’. Dat zat al meteen heel snor tussen die twee! Ze spreken elkaar onder andere over het feit dat ze allebei door één ouder zijn opgevoed.

Romy: “Ik heb een goede band met mijn moeder, maar ik weet niet hoe dat bij jou is, Ali?”

Ali: “Mijn ouders zijn gescheiden toen ik erg jong was, en ik ben bij mijn moeder blijven wonen. Zij heeft heel erg gestruggeld, een achterstandssituatie met twee kinderen. Ze kreeg mijn broer toen ze 15 en mij toen ze 17 was. Zo jong een alleenstaande moeder, ze heeft zichzelf altijd erg opgeofferd. Ik heb daardoor een hele sterke band met mijn moeder.”

Hij vervolgt: “Mijn vader is drie jaar geleden overleden. Hij heeft mij niet opgevoed en ik was teleurgesteld dat het hem niet was gelukt er te zijn op een manier waarvan ik denk dat je er moet zijn. Aan zijn sterfbed is alles eruit gekomen. Toen heeft hij een inhaalslag gemaakt door dingen uit te leggen. Je wilt vergeven en ik ben vragen gaan stellen als: hoe was jouw jeugd? En dan blijkt dat tien keer heftiger dan die van mij te zijn geweest. Als je een beeld van iemand hebt dat niet positief is, maar je komt erachter dat diegene dat uit onzekerheid gedaan heeft, omdat hij zelf is mishandeld, dan krijg je compassie. Als een hondje bijt omdat het bang is, want hij is jarenlang mishandeld, dan kijk je daar anders tegenaan.”

“Hij heeft gevraagd of ik voor zijn kinderen – die hij met een andere vrouw heeft – wil zorgen. Toen ik zei dat ik het zou regelen, zei hij: ‘Ik heb het niet over geld, ik heb het over je aandacht’. Dát was bizar. De meest trieste dag in mijn leven werd daardoor een van de mooiste.”

