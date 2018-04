Gordon: “Zo’n band heb ik met Gerard nooit gehad”

Gordon en Estelle gaan al twintig jaar terug, en nu wordt hun vooral op Amsterdamse humor gebaseerde vriendschap op de proef gesteld tijdens het programma Gordon & Estelle: Weg Ermee. Sinds vorige week is te zien hoe het komische duo met een groep met een zeer beperkt budget op stedentrip is in Europa. Wat maakt hun vriendschap zo sterk?

Estelle: “We kennen elkaar al erg lang, ik denk een jaar of twintig.”

Gordon: “Toen jij met Ruud ging trouwen.”

Estelle: “Ja, laten we het dáár even over hebben.”

Gordon: “Nee, zonder dollen. Ruud was een vriend van mij en ik ging optreden op zijn bruiloft. Ik had Estelle eigenlijk nog niet vaker gezien, maar het was gelijk leuk. Sinds die tijd is er een klik tussen ons en ik denk dat de mensen dat wel hebben teruggezien in het fotoprogramma Het Perfecte Plaatje, waaraan we meededen.”

“Wij maken het slechtste in elkaar los”

100%NL Magazine: “Jullie houden van humor die sommige mensen op het randje vinden. Waarom is dat zo leuk?”

Gordon: “Wij maken het slechtste in elkaar los.”

Estelle: “Misschien juist ook omdat we zo veel zelfspot hebben. Humor is voor mij sowieso vaak zelfspot en nooit om een ander te kakken te zetten. Het tegenovergestelde.”

Gordon: “Het is allemaal met een knipoog. Je moet het leven vooral niet te serieus nemen. We hebben al zoveel meegemaakt, ook met elkaar. We kennen elkaars verhalen, we weten van het verdriet en van het geluk. Het is echt ijzersterk wat wij hebben. We hoeven elkaar maar even aan te kijken en we weten gelijk hoe laat het is. Dat is best bijzonder. Dat heb ik met Gerard nooit gehad, hahahaha.”

