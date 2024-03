In de spotlight Sander Bestevaar tijdens de UNWomen&Movies TVProgramma

Sander Bestevaar, Hoofd Sponsoring en Samenwerking bij de ABN AMRO was te gast tijdens het TV-programma UNwomen&Movies uitgezonden door ShortsTV & Ziggo. Nieuws.nl toont de eerste beelden en het interview.

Toekomst

Director Social Impact en Inclusive Banking ABN AMRO Bank en UNWomen ambassadeur Chantal Korteweg gaf afgelopen jaar een bijzondere speech in New York. In haar speech vertelde ze hoe ze zich inzet voor meer financiële gelijkheid voor vrouwen. Naast dat ze verantwoordelijk is voor het toegankelijker maken van financiële producten en diensten voor vrouwelijke klanten, is het haar persoonlijke missie om vrouwen financieel onafhankelijker en bewuster te maken. ShortsTV & Ziggo liet deze speech nog eens zien op 7 maart tijdens het TV programma UNwomen & Movies, waarna Sander Bestevaar aanschoof. Ook hij heeft, net zoals zijn collega Korteweg, een passie voor het werken aan meer gendergelijkheid. De gehele dag stond in het teken van de He-for-She campagne van de United Nations.

He-For-She campagne nodigt mannen en jongens uit om zich uit te spreken voor een wereld waarin mannen en vrouwen gelijke kansen hebben en waar geen plaats is voor discriminatie en geweld tegen vrouwen. Zelf heeft Bestevaar een dochter van twaalf. Een extra motivatie om zich in te zetten voor verandering. ‘‘De situatie is nog best schrijnend. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Culturele Sector. Het rapport dat wij samen met Woman Inc opstelde liet zien dat er nog veel te doen is aan gelijkheid. Voor iedere 100 euro die een vrouw verdiend, verdiend een man er 150. Van de 100 museumdirecteuren zijn er 93 man. Van al het geëtaleerde werk, is 23 procent gemaakt door een vrouw. Als je dat even binnen laat komen, dan realiseer je je dat er nog veel te doen valt. Ik hoop voor mijn dochter en alle meiden in Nederland dat de situatie beter en gelijker zal worden en ik voel me heel gepassioneerd om daar aan bij te dragen.’’

Code V

Om ervoor te zorgen dat de financiering en het vrouwelijke ondernemerschap een boost gaan krijgen is Code V tot stand gekomen, een samenwerking tussen banken, ministeries en bedrijven. ‘‘Vrouwen krijgen minder makkelijk financiering en zijn minder makkelijk binnen de financiële sector geborgen. Daar zetten we ons nu gezamenlijk tegenin, net als Rabo en ING. We maken er ons echt hard voor. Zowel voor klanten en medewerkers als voor de hele maatschappij. Het feit dat Chantal bij ons werkt en een hele afdeling heeft, zegt ook hoe belangrijk wij dit als bank vinden.’’ Bestevaar vertelt dat ABN AMRO gedreven is om het systeem te veranderen. ‘‘Onze sponsorstrategie is gericht op het versnellen van gelijke kansen. Dat doen we in sport en kunst & cultuur. Het primaire doel van de afdeling waarin ik werk is niet om geld te verdienen, maar om te zorgen voor meer gelijkheid. Gelijkheid voor vrouwen, mensen met een beperking en jongeren die leven in armoede. En we weten dat onze klanten dat ook erg belangrijk vinden. ABN AMRO Bank heeft een enorme netwerkfunctie binnen financieel Nederland, dus het effect wat we kunnen hebben is enorm groot.’’