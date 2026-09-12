250 gitaristen brengen ode aan John Mayer in Hilversum

Zo'n 250 gitaristen hebben zaterdag in Hilversum gezamenlijk een nummer van John Mayer gespeeld. Voor Beeld & Geluid brachten ze Waiting on the World to Change ten gehore vanwege het twintigjarig bestaan van Mayers album Continuum.

Het initiatief voor de gezamenlijke uitvoering kwam van zanger en gitarist Ed Struijlaart. De deelnemers liepen uiteen in leeftijd van 10 tot 79 jaar. Naast de honderden gitaristen deed ook een trompettist mee.

Continuum verscheen op 12 september 2006 en betekende voor Mayer een muzikale verschuiving naar een geluid met meer bluesinvloeden en een prominentere rol voor zijn gitaarspel. Naast Waiting on the World to Change staan onder meer Slow Dancing in a Burning Room en Stop This Train op het album.

Struijlaart staat deze maand met een theatervoorstelling over Continuum in Nederlandse theaters.