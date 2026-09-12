Bijna hele cast The Family Stone terug voor vervolg

Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams en Claire Danes keren terug voor een vervolg op de kerstfilm The Family Stone. Ook vrijwel alle andere nog levende acteurs uit de film uit 2005 doen mee, meldt Deadline.

Het vervolg krijgt de titel The Families Stone en speelt zich twintig jaar na de dood van Sybil Stone af, het personage van Diane Keaton. De familie komt opnieuw samen voor Kerstmis, waar vader Kelly (Craig T. Nelson) hen verrast met de vrouw op wie hij verliefd is geworden.

Keaton, die vorig jaar op 79-jarige leeftijd overleed, speelde in de oorspronkelijke film de matriarch van de familie Stone. Haar personage was terminaal ziek. Aan het einde van de film wordt duidelijk dat zij is overleden en komt de familie een jaar later opnieuw zonder haar samen voor Kerstmis.

Naast Parker, McAdams, Danes en Nelson keren onder anderen Dermot Mulroney, Luke Wilson en Elizabeth Reaser terug. Tom Bezucha, die de eerste film schreef en regisseerde, neemt opnieuw beide taken op zich. De opnames beginnen dit najaar in New York.